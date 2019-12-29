"Мы забрали наших героев!" Зеленский встретил украинских пленных: о чем говорил

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев, которых 29 декабря освободили из плена "Л/ДНР".

Вечером в воскресенье глава государства дал брифинг, отметив, что обмен стал возможным благодаря переговорам в "нормандском формате".

"Самое главное, что люди дома. Первая часть договоренностей в "нормандском формате" выполнена. Мы вернули наших людей, освободили 81 человека. 76 человек сейчас на подконтрольной Украине территории. Шестеро остались, потому что там их семьи. Хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Но мы понимаем, что еще очень много наших людей на территории РФ и в Крыму. Это другой трек, которым мы сейчас занимаемся.

Да, это условия "всех на всех", условия этого обмена. Мы забрали наших героев. Это было тяжелое решение, политическое. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты являются нашими героями. Наш приоритет – вернуть их. Я с уважением отношусь к родственникам, которые потеряли родных на Майдане. К сожалению, мы не можем вернуть тех, кто погиб, но мы можем вернуть живых", – рассказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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