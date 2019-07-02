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"Мы выходим из этой игры!" Филарет с УПЦ КП отказался подчиняться Православной церкви Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Поместный собор как высший церковный орган постановил, что создание Православной церкви Украины (ПЦУ) – не соответствует уставу Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Об этом в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook, заявил Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Он подчеркнул, что выходит из состава ПЦУ.

"Мы вышли из состава Православной Церкви Украины и остаемся Киевским патриархатом, который фактически существует с 1992 года. И этому патриархату и был дан Томос. Так вот, мы этот Томос не принимаем! И выходим из этой игры! И дальше продолжает существовать Украинская православная церковь, какой она существовала до этого времени", - сказал он.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

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Филарет также отказался подчиняться ПЦУ.

"И поэтому постановление синода другой церкви, которая создалась 15 декабря 2018 года, к нам не имеет никакого отношения", - резюмировал он.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КПТомос
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Serov Oleg
Serov Oleg
верное решение
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Что они не делают не идут дела. Видно в понедельник их мама родила.(С)
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