Сейчас из каждого скворечника кричат про вирус и чуть ли на заборе не пишут о том, как себя уберечь от заразы. Я же немного приоткрою тайну реального положения дел в инфекционной в инфекционном отделении больницы им. Вишневского в оккупированном рф Донецке [если шо, то мне, жителю города, виднее как там дела происходят на самом деле].

Преамбула. Если зараза распространится по оккупированной части Донецкой области, то тут будет полный кошмар. Пенсионеров приблизительно 600 тысяч, все с хроническими заболеваниями в основном. Поэтому процент смертности будет зашкаливать и смело можно предположить, что цифра смертности будет 10 и выше процентов. В итоге, если даже отбросить 20-30% от общего числа стариков, которые без хронических заболеваний, 10% от 400 тысяч - это 40 тысяч трупов. К этой сумме прибавьте еще 10 % от минимум 200 тысяч, это те, кто работают до сих пор и уже "заработали" себе болячки. В итоге у нас сумма 60 тыс. трупов получается. И это при оптимистических прогнозах.

Но вернемся к инфекционке Вишневского, которая является своего рода крепостью и последним рубежом в борьбе с вирусом, ведь находится в Донецке.

А в больнице реально все плохо. Еще в январе месяце в Вишневского умерли более 12 человек, из них 2 детей. Причина - высокая температура и поздний вызов врача [лечиться очень дорого на оккупированных]. За неполную зиму "посетителями" больницы стало более 250 человек, большая половина из которых была с проблемами легких. Дошло до того, что во время так называемого сезонного гриппа 7 врачей инфекционки сами заболели и ушли на карантин. Оккупационные типа власти хотели решить проблему привлечением терапевтов из других больниц, которым доплачивали половину ставки, но не помогло.

С инфекционистами вобще в Вишневского все плохо : из 8 специалистов осталось три врача, остальные на больничных. Трое оставшихся работают сутками.

Лаборатория инфекционки - это отдельный песец, ибо слишком мало материалов для определения заболеваний. Дошло до того, что тех, у кого нет денег на минимальный анализ, посылают в областную инфекционку. Все бы ничего, но 300 ржублей для многих пациентов являются серьезной суммой денег, которую даже на себя потратить не очень хочется. И это мы сейчас говорим только про общий анализ, дешевый который. Кстати, из-за недофинансирования учреждения инфекционка страхуется: после сбора общих анализов за 2-3 дня все это отправляется на подтверждение в областную больницу, чтобы не промахнуться с диагнозом.

Далее. Пациенты с острыми кишечными инфекциями, пищевыми токсикоинфекциями, лептоспирозом, трихинеллезом, меннингитом, с гепатитами, ботулизмом и т д спокойно могут и лежат в одних палатах, не смотря на абсурдность таких действий. В итоге в инфекционке поднялся уровень заболеваний гепатитами всех форм, но каких именно выяснить не особо удается - нет финансирования, тчк.

Если ты приехал в "народную" инфекционку и у тебя нет денег, то для тебя все печально : диагноз тебе поставят минимум дней через 5, а до этого тебя будут кормить так называемыми поддерживающими лекарствами. Не хочешь долго ждать? Решение есть - за отдельную плату можно купить тест. Ну, а если денег нет, то без обид - можешь и умереть, не дождавшись диагноза.

Максимальная дезинфекция - хлорка в туалетах и полы помыть с хлоркой. Иногда.

Вместимость больницы - 45 палат на 6 и 8 коек. Этого не хватит даже при малейшем буме заболевания, о котором ныне все говорят.

Среди персонала больницы, в том числе среди лечащих врачей, процент тех, кто знают точно диагноз больных, особенно касающийся заболеваний легких и гриппа, не превышает 1 % от всего персонала инфекционки. Всей информацией владеет завотделением, именно он получает все результаты в первую очередь, а врачи получают диагнозы от его заместителя. Ну или если простыми словами сказать, то получается следущее : лечащий врач не узнает, что лечит пациента с всемирно известным вирусом и будет уверен, что лечит обычное воспаление легких до тех пор, пока ему не дадут точный диагноз или результаты анализов. Таковы реалии. Именно поэтому в диагнозах больных так много воспалений легких и бронхитов в сложных формах.

Сами врачи говорят о том, что распознать коронавирус на глаз у них шансов нет, если им скажут, что у пациента так называемый свинной грипп или бронхит, то они так и будут лечить. Причина - о самом известном вирусе они знают только из тырнета.

Официальная статистика по заболеваниям в инфекционке выдается в эфир только после совещания главного инфекциониста Донецка, главного инфекциониста "министерства" и главного инфекциониста Вишневского. Именно они с легкостью могут превратить вспышку заразы из Китая в Донецке в пандемию гриппа или атипичной пневмонии. На бумаге.

Красный крест не проверяет результаты и заключения инфекционки Вишневского, ибо в 99 % случаев представителей организации тупо не допускают к бумагам и больным [а вдруг вирусолог гейпропейский среди них?]

Эпилог. Повторюсь, речь идет о самой неприступной крепости против заразы из Китая, об инфекционке больницы им Вишневского. Что же происходит в пригородах и поселках оккупированной части Донецка тогда Думаю, ответ понятен.

Не болейте. У меня все

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