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''От лукавого'': у Яроша ответили на призывы РПЦ его убить

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Призыв священника РПЦ ликвидировать внефракционного народного депутата и командующего Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша не стоит воспринимать серьезно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил председатель правления общественной организации "Государственническая инициатива Яроша" (ГИЯ) Андрей "Богема" Шараскин. Он добавил, что слова российских священников о якобы планах украинских националистов захватывать церкви бывшей УПЦ МП – это нагнетание истерии ради мобилизации "русского мира", УДА применяет свою силу и умение только в зоне проведения ООС.

"Мы, как и все украинцы, приветствуем решение объединительного Собора об избрании Епифания, который получит Томос для Украины. Это эпохальное, историческое и чрезвычайно важное решение. И мы свято убеждены, что каждая община, в каждом отдельном городе и поселке сама решит, как ей действовать. Без помощи захожих, чужаков, или, как говорит этот священник, – националистических организаций. Это говорится только для нагнетания обстановки и в попытках мобилизовать "русский мир". Поэтому дальше решение за общинами, и мы уверены, что они сделают все самостоятельно", – говорит Шараскин.

''От лукавого'': у Яроша ответили на призывы РПЦ его убить

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Как считает "Богема", от русского священника, как от лукавого, идет только ложное и не чистое и его призывы о ликвидации УДА как террористической организации вместе с лидером Дмитрием Ярошем не воспринимают серьезно.

"Мы уже привыкли к этому, и наша предыдущая организация признана террористической, и проводник Ярош по представлению РФ находился в розыске Интерпола. Им же нужно что-то забрасывать в мир", – объяснил Шараскин.

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

УП

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер УДА Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook заявил, что УПЦ МП - не церковь, и призвал гнать московских попов из Украины.

Напомним, что 15 декабря на объединительном Соборе в Киеве было принято решение о создании автокефальной православной церкви в Украине. Предстоятелем независимой православной церкви избрали епископа УПЦ КП Епифания. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос - документ, подтверждающий автокефалию.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бывший глава «Правого сектора» Львова "покончил с собой" Вот и этой гниде ещё недолго осталось. Фашизм на Украине будет уничтожен!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фашист ярош явно до своей смертью не кончит.
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