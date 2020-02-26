Директор Национального института рака Елена Колесник подала в суд на известную журналистку Янину Соколову.

Об этом журналистка написала у себя в Twitter. Она пояснила, что в суде Колесник намерена защищать свою "деловую репутацию и честь".

Янина Соколова и Елена Колесник

"Так госпожа Колесник делает со всеми, кто активно мешает ей в “деятельности”. Чтобы боялись и не лезли. Но мы не из сс*кливых. Принимаем это как возможность рассказать на суде еще больше", – отметила Соколова.

Судя по сообщению журналистки, речь идет о коррупционных скандалах, связанных с институтом.

Директорка інституту раку подала на мене до суду. Так пані Колесник робить зі всіма, хто активно заважає їй у її "діяльності". Аби боялися і не лізли.



Але ми не зі сцикливих.

Сприймаємо це як можливість розповісти на суді ще більше.



А поки почитайте:https://t.co/0FZ3A5EcgQ pic.twitter.com/fCfeSMOHm7 — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова во время выступления в Верховной Раде 12 февраля разнесла народных депутатов из-за невыполненных обещаний и призвала их решить проблемы онкобольных людей.

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