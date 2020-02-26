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26 февраля • обновлено в 21:22
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"Мы не из сс*кливых!" Директор института рака решила засудить Соколову: журналистка ответила

12т
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Директор Национального института рака Елена Колесник подала в суд на известную журналистку Янину Соколову.

Об этом журналистка написала у себя в Twitter. Она пояснила, что в суде Колесник намерена защищать свою "деловую репутацию и честь".

Янина Соколова и Елена Колесник

Янина Соколова и Елена Колесник

"Так госпожа Колесник делает со всеми, кто активно мешает ей в “деятельности”. Чтобы боялись и не лезли. Но мы не из сс*кливых. Принимаем это как возможность рассказать на суде еще больше", – отметила Соколова.

Судя по сообщению журналистки, речь идет о коррупционных скандалах, связанных с институтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова во время выступления в Верховной Раде 12 февраля разнесла народных депутатов из-за невыполненных обещаний и призвала их решить проблемы онкобольных людей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Елена Колесник Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
Национальный институт рака
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Червоний Данило
Червоний Данило
есть свидетели которые давали этой Колесник откаты. сотни тысяч гривен. думаю на суде Колесник уедет в наручниках.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Янину Соколову не судить надо, а лечить.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Шапиро Жeнька, ти вже прокапався?
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пани Колесник сама ссыт в дырявые трусы от страха быть раскулаченной но чувствуя полную безнаказанность на нажитых миллионах $ что даже не знает куда еще можно эти бабки засунуть - награбили, да а распорядится ума таки не хватает
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