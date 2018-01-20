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"Мы найдем на вас Сталина!" Нелепую речь дончанки высмеяли в сети

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В сети высмеяли жительницу Донецка за нелепую речь о плане Даллеса.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter на странице блогера и журналиста Дениса Казанского.

"Было время. Донецк, 2011 год. Главная площадь города", - прокомментировал он.

Напомним, доктрина Даллеса - это описанный в популярной в России теории заговора план действий США против СССР в эпоху холодной войны. Он заключается в скрытом моральном разложении населения СССР (России).

Авторство плана приписывается главе ЦРУ (1953—1961) Аллену Даллесу. Он нигде не был опубликован и английский оригинал этого текста никогда не был представлен.

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Пользователи сети посмеялись над словами женщины, заявив, что из-за таких, как она, Донецк был захвачен оккупантами.

"Бешенство ватки", "классическая идиотка", "животное под боярышником", "из-за таких как она Донецк в руинах", "в Донецке много таких городских сумасшедших", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", накануне в сети жестко высмеяли фото из будней "ДНР".

Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
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