''Мы их в покое не оставим!'' Фарион пригрозила полным уничтожением России

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" и борец за украинский язык Ирина Фарион заявила, что ее целью, как и целью украинских националистов, является полное уничтожение России.

Такие слова прозвучали в ее интервью "БукІнфо". Кремлевские пропагандисты, считает Фарион, ощущают из-за нее "реальную угрозу" так же, как и от Степана Бандеры и националистов, из-за чего так агрессивно к ней настроены.

"Это даже не ненависть, а раздражение… Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наше задание - это уничтожение Российской империи. Наше задание - село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем", - сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Фарион отличилась еще одним радикальным заявлением, призвав украинцев избивать русскоговорящих.