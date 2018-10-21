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''Мы их в покое не оставим!'' Фарион пригрозила полным уничтожением России

13.2тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" и борец за украинский язык Ирина Фарион заявила, что ее целью, как и целью украинских националистов, является полное уничтожение России.

Такие слова прозвучали в ее интервью "БукІнфо". Кремлевские пропагандисты, считает Фарион, ощущают из-за нее "реальную угрозу" так же, как и от Степана Бандеры и националистов, из-за чего так агрессивно к ней настроены.

"Это даже не ненависть, а раздражение… Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наше задание - это уничтожение Российской империи. Наше задание - село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем", - сказала она.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Фарион отличилась еще одним радикальным заявлением, призвав украинцев избивать русскоговорящих.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Объект
Россия
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Дурная писта родила это существо
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
А партбилет члена КПСС на всякий случай заховала! Если,шо, заявит на прекрасном русском,что она разведчица и выполняла задание Путина по дескредитации клятых бандеровцев
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ого, ватоправославные, харош спонсировать пизданутых. Мы Ее вместе с Ницойшей к вам вернем
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