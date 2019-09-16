"Мясом наизнанку": сестра Сенцова сделала душераздирающие заявление

Сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призналась, что страдает от депрессии из-за того, что еще много украинцев незаконно находятся в тюрьмах России.

В Facebook женщина рассказала о проблемах со здоровьем, но добавила, что благодаря психиатрам впервые за 5 лет чувствует себя хорошо.

"Я научилась жить с тем, что Олег Сенцов на свободе (я долго не могла в это поверить и отпустить). Теперь осталось научиться жить с грузом, что в тюрьмах остаются другие узники Кремля. Не смогу нормально жить, пока таковые существуют.

Я такой человек, что говорю то, что думаю. Мне тяжело от этого, я мясом наизнанку... Борьба продолжается. И лично моя тоже, не списывайте меня из-за депрессии, я выгребусь и снова в бой", - пишет Каплан.

Наталья Каплан и Олег Сенцов

Как писал OBOZREVATEL, накануне Сенцов опубликовал уникальное фото из тюрьмы в России, которое было сделано перед Новым годом.

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