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24 февраля • обновлено в 17:35
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Муждабаев упрекнул украинцев в поиске "русской сиськи"

1.9т
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Журналист Айдер Муждабаев упрекнул некоторых граждан Украины в том, что они страдают синдромом малоросскости и не могут окончательно отказаться от имперских российских взглядов.

Жесткую характеристику таким людям он дал в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы не сказал, что это проблема украинцев, я бы сказал, что это проблема малороссов. Людей, которые ищут все время имперскую "сиську". Тут таких много, к сожалению. Граждан Украины, которые, имея украинский паспорт, не могут жить без русской "сиськи". Они ходят на русских артистов, как зомби, они слушают шансон, как больные люди. Эти люди – дети. Их надо отрывать от этой "сиськи", потому что это как мать – если не оторвать, то он может сосать до 20 лет. Мне кажется, это главная проблема малоросскости – неполноценность", – поделился своими убеждениями журналист.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

Скриншот видео

Кроме того, он подчеркнул, что украинцы навсегда должны распрощаться с иллюзиями о том, что с россиянами можно будет помириться.

"Я хочу, чтобы когда-нибудь украинцы все или большинство поняли, что с русскими рядом жить вообще нельзя, не имея никакого забора. Потому что любая дружба с нашими соседями заканчивается тем, что он приходит в твой дом, начинает там бесчинствовать и его поджигать", – обратился к украинцам Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Муждабаев рассказал, как Россия на протяжении долгих лет убеждала Украину в том, что ее главный враг в Крыму – крымские татары. Более того, агрессор даже организовывал совместные учения с ВСУ по выявлению террористических баз крымских татар в горах.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Янина Соколова Айдер Муждабаев
Место
Украина
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
все пытаются что то доказать украинцам ) Експертов развелось)
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
рассиськина сиська нам не нужна!)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всю историю до майдана Россия вам только строила. Вы сами свою страну раздолбали, растащили, ограбили. Доедаете труп Украины по оврагам. Позорники.
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