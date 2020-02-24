Журналист Айдер Муждабаев упрекнул некоторых граждан Украины в том, что они страдают синдромом малоросскости и не могут окончательно отказаться от имперских российских взглядов.

Жесткую характеристику таким людям он дал в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы не сказал, что это проблема украинцев, я бы сказал, что это проблема малороссов. Людей, которые ищут все время имперскую "сиську". Тут таких много, к сожалению. Граждан Украины, которые, имея украинский паспорт, не могут жить без русской "сиськи". Они ходят на русских артистов, как зомби, они слушают шансон, как больные люди. Эти люди – дети. Их надо отрывать от этой "сиськи", потому что это как мать – если не оторвать, то он может сосать до 20 лет. Мне кажется, это главная проблема малоросскости – неполноценность", – поделился своими убеждениями журналист.

Айдер Муждабаев Скриншот видео

Кроме того, он подчеркнул, что украинцы навсегда должны распрощаться с иллюзиями о том, что с россиянами можно будет помириться.

"Я хочу, чтобы когда-нибудь украинцы все или большинство поняли, что с русскими рядом жить вообще нельзя, не имея никакого забора. Потому что любая дружба с нашими соседями заканчивается тем, что он приходит в твой дом, начинает там бесчинствовать и его поджигать", – обратился к украинцам Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Муждабаев рассказал, как Россия на протяжении долгих лет убеждала Украину в том, что ее главный враг в Крыму – крымские татары. Более того, агрессор даже организовывал совместные учения с ВСУ по выявлению террористических баз крымских татар в горах.

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