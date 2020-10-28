Ходил по трансвеститам и на коленях молил о прощении: подробности убийства украинки в Италии

Ужасная трагедия произошла в итальянском городе Римини. Там 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку. Как оказалось, женщина хотела развестись из-за его измен и в день убийства должна была идти к адвокату.

Родственники полагают, что мужчина заранее спланировал преступление, но сам он никаких объяснений не дает и сейчас находится под стражей.

Подробнее о жизни супружеской пары и кровавом поступке итальянца читайте в материале OBOZREVATEL.

Разбил голову молотком

Убийство 61-летней Веры Мудрой (родом из Каменец-Подольского) произошло в ночь на 26 октября. Муж расправился с ней, ударив молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и сбежал, но затем позвонил в полицию сдаваться.

Правоохранители нашли в квартире окровавленный молоток, а также изувеченное тело женщины. Причину такого поступка Лагвардия объяснил, что якобы Вера постоянно требовала от него денег, которые отсылала родным в Украину. Из-за этого он, пенсионер, вынужден был пойти работать.

OBOZREVATEL удалось поговорить с дочкой Веры Аленой и выяснить, что это вовсе не так.

Как Вера оказалась в Италии

"Очень трудно прийти в себя после такой утраты. Мама всегда относилась к людям с открытой душой. 21 год назад она была вынуждена поехать на заработки в Италию из-за тяжелого материального положения. Она – круглая сирота и помочь было некому. С отцом развелась, когда мы с братом еще были маленькие. Работала на консервном заводе, но в конце 90-х он закрылся, и она пошла торговать на рынок. Тогда была мода ездить на заработки в Италию. И поняв, что в Украине не сможет заработать и купить квартиру, она тоже отправилась в Италию", – рассказывает дочка.

Так Вера оказалась в городе Римини, день и ночь ей приходилось ухаживать за пожилыми итальянцами. Первые три года она даже домой не приезжала, постоянно работала.

Затем каждый раз, когда вновь собиралась на заработки, говорила детям: "Поеду заработаю на мебель, заработаю вам на учебу, внукам помогу". Так и проходила жизнь в чужой стране.

Никогда не была синьорой

А 18 лет назад друзья познакомили ее с Джованни. Первые три года они встречались, мужчина вел себя адекватно, был воспитанным и внимательным

"Никто и не мог подумать, что он сможет совершить такое! Затем два года они жили вместе неофициально. А поженились 13 лет назад. Но мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку", – отмечает дочь.

На фотографиях Вера выглядит всегда счастливой, спокойной. По словам дочки, ее мама всегда говорила, что никогда ни на что не жалуется, чтобы никто не обсуждал.

Она путешествовала вместе с Джованни, были в Словакии и даже приезжали в Украину. Казалось, что все у этой пары прекрасно. В соцсетях Вера выкладывала свадебные фотографии, снимки с Джованни, которые с гордостью подписывала "мой муж".

Готовился к убийству несколько дней

Однако их семейная жизнь не была гладкой, особенно в последние годы.

"Я сейчас понимаю, что итальянец готовился к этому зверскому убийству за несколько дней. Он вдруг продал машину за 1400 евро, которую покупал за 31 тысячу! Тогда мама говорила, что за нее можно было получить 5 тысяч и просила не продавать. Именно она оплачивала страховку за авто, дороги и заправляла. Мама часто добиралась на ней на работу. Но он ей ответил, что синьора не будет играться на его машине", – вспоминает Алена.

Еще три года назад сама Вера рассказывала дочери, что с Джованни что-то происходит.

"Переворачиваются очи и словно бешеный становится. Она боялась, чтобы он ночью что-нибудь с ней не сделал. Как-то мама поехала в санаторий отдохнуть, а он взял кредит и спустил на проституток. Мама нашла доказательство – пустую пачку из-под презервативов. Джованни признался, что вызывал трансвеститов и проституток", – поделилась Алена.

"Тогда мама сказала, что подаст на развод. Именно в понедельник, 26 октября, она должна была идти к адвокату и писать заявление. А он в воскресенье, накануне убийства, падал перед ней на колени и просил прощения, просил остаться с ним. Мама ответила, что может быть и простит, но к адвокату все равно пойдет. Поскольку итальянские законы на стороне женщины, он должен был содержать ее до старости. Возможно именно это и послужило толчком к убийству", – говорит дочь.

Вера выяснила, что Джованни уже не впервые изменяет женам. До этого у него был брак, в котором родились трое детей. Как поведала украинке сестра итальянца, он распался из-за частых измен мужчины.

Подруга Мудрой рассказала, что перед смертью украинка действительно ездила отдохнуть на термальные источники.

"Муж ее проводил до поезда, а потом встретил, когда она вернулась. Мне они казались спокойной и любящей парой. Мы часто с Верой прогуливались по набережной, ходили на море. Она получала пособие по безработице и у нее было много свободного времени. Джованни в последнее время нечасто к нам присоединялся, у него болела нога и он не мог ходить на такие большие расстояния как мы", – отметила она.

В последнее время Джованни звал Веру поехать к его сестре на юг Италии, но она не хотела.

Женщина мечтала съездить домой, в Украину, месяца на три, чего не приветствовал итальянец. "В последнее время из-за этого у них возникали споры. А потом из Милана позвонила ее знакомая итальянка и попросила приехать и помочь ей убрать квартиру. Вера согласилась, поехала и должна была вернуться 24 октября, в субботу. А уже в понедельник мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Я в шоке от того, что совершил Джованни", – рассказывает знакомая.

Сейчас Джованни Лагвардия взят под стражу. Он воспользовался статьей закона и больше не дает никаких показаний. Ему предъявили обвинение в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами, за что грозит пожизненное заключение.

У Веры остались взрослые сын и дочь, а также внуки.