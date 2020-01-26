Можно ли родителям ходить голышом перед детьми: нашелся неожиданный ответ

Созерцание обнаженных родителей дома помогает детям больше узнать о человеческом теле из безопасных источников.

Такое мнение появилась в британском издании Guardian, поскольку, как пишет автор, взрослые люди склонны видеть сексуальный подтекст в обнаженном человеческом теле.

"Созерцание родителей без одежды может помогать детям в изучении того, как выглядит настоящее тело, и лучше понимать понятие согласия и границ, которые не стоит переступать", – говорится в статье.

Созерцание обнаженных родителей дома помогает детям

Автор отметил, что в этой сфере было проведено очень мало исследований, но те, которые были, свидетельствуют, что страхи в этой области являются преувеличенными.

Так, в одном из исследований ученые наблюдали за семьями в течение 18 лет. Результаты показали, что там, где дети регулярно видели своих родителей обнаженными в возрасте от трех до шести лет, негативного влияния не обнаружено.

При этом експертка по вопросам сексуального образования Эми Ланг считает, что видеть женское тело без налета сексуальности может помогать детям понимать, что женщина – это больше, чем просто объект.

"Дети чрезвычайно любопытны. Если им хочется узнать, как выглядит грудь, они это загуглят. Лучше будет, если они будут иметь способы узнать больше о человеческом теле из источников, которые являются безопасными", – отметила Ланг.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни суд оштрафовал мужчину на 10 000 гривен за публичное обнажение в общественном месте. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

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