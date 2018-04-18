"Моя малышка Ди": сестра жертвы ДТП в Харькове написала грустное послание

Выжившая в жутком ДТП в Харькове Оксана Евтеева обратилась к погибшей в той аварии сестре Диане.

"Моя малышка Ди... жизнерадостная и энергичная... та, что никогда не сдавалась... сегодня хочу написать о тебе или тебе...ты всегда и всем говорила, что самая лучшая сестра это я, но ей была ты... мне не хватает тебя... твоей уверенности и прямолинейности... ты любила всегда по-настоящему и дружила по-настоящему... я всегда старалась тебя защищать от любых бед, но в самый ответственный момент у меня не вышло...", — написала Оксана на своей странице в Facebook.

Оксана призналась, что все еще не может смириться со смертью близкого человека.

"Не знаю что могла сделать чтобы спасти тебя, но мне кажется что-то должна была... ты была одним из двоих самых близких для меня, а теперь я не знаю как смириться с тем что тебя нет... мы должны были дожить до старости как ты и говорила, должны были вспоминать молодость и смеяться, должны были отметить твою лучшую свадьбу на белом песчаном пляже у ткплого моря, стать крестными у детей друг друга... ты всегда со мной и всегда рядом, малышка Ди, я хочу в это верить...", — закончила она и опубликовала совместные фото с сестрой.

В комментариях к посту украинцы попытались утешить Евтееву.

Как сообщал "Обозреватель", Евтеева также рассказала в интервью, готова ли простить виновницу ДТП Зайцеву.