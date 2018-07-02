Грецькою мовою Москві сказали йти в Залісся. Чорним по білому: ніякої тут канонічної території РПЦ нема; 1686 року Москва наклала лапу на Київську митрополію незаконно і ніяка вона нам не Церква-мати; тепер все має владнати Вселенський престол.

УПЦ МП довго спекулювала на "неканонічності" Київського Патріархату, а тепер виходить, що наявність філії РПЦ в Україні не відповідає церковним канонам.

Ось найважливіша цитата з фанарського прес-релізу: "Хай не забувається, що Константинополь ніколи не видавав дозволу передавати території України будь-кому, крім права хіротонії Київського митрополита у Москві на умовах його обрання Собором в Києві на Помісному Соборі та безумовному згадуванні Вселенського Патріарха. Це сказано у Томосі про автокефалію, що Мати-Церква дарувала Польській церкві: "Наш Престол не визнав відділення Київської Митрополії і залежних від неї православних церков Литви та Польщі та їх приєднання до Московської Церкви, що були здійснені проти канонів та не дотримані права Київського митрополита, який мав титул Екзарха Вселенського Престолу".