"Москва уже задолбала!" Жители Крыма публично восстали против оккупантов

В субботу, 13 июля, в оккупированном Севастополе прошел митинг против политики властей РФ. Протестующие раскритиковали новое руководство города.

Руководитель местных коммунистов Василий Пархоменко, который организовал данный протест, высказал недовольство реформой российской власти в сфере ЖКХ и ростом платы за коммунальные услуги. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"После выборов придется менять губернатора. Москва со своей кадровой политикой уже задолбала", – заявил Пархоменко.

Жители Крыма публично восстали против оккупантов ru.krymr.com

Участники митинга держали в руках много плакатов :"Власть – народу, собственность – трудящимся", "России – новый курс и правительство национальных интересов", "Недра – для развития общества, а не обслуживания олигархов", "20 миллионов за чертой бедности – позор правительства", "Поддержать молодые семьи, ветеранов и инвалидов" и прочие.

Рядом с митингом также собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину против закрытия доступа к морю в Батилимане.

Полиция не препятствовала собравшимся, реакции местных властей на критику митингующих пока что нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что крупнейшую нефтебазу Крыма продадут однокурснику Путина и "кассиру" Януковича. Она номинально является "одной из крупнейших в РФ".

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