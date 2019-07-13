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"Москва уже задолбала!" Жители Крыма публично восстали против оккупантов

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В субботу, 13 июля, в оккупированном Севастополе прошел митинг против политики властей РФ. Протестующие раскритиковали новое руководство города.

Руководитель местных коммунистов Василий Пархоменко, который организовал данный протест, высказал недовольство реформой российской власти в сфере ЖКХ и ростом платы за коммунальные услуги. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"После выборов придется менять губернатора. Москва со своей кадровой политикой уже задолбала", – заявил Пархоменко.

Жители Крыма публично восстали против оккупантов

Жители Крыма публично восстали против оккупантов

ru.krymr.com

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Участники митинга держали в руках много плакатов :"Власть – народу, собственность – трудящимся", "России – новый курс и правительство национальных интересов", "Недра – для развития общества, а не обслуживания олигархов", "20 миллионов за чертой бедности – позор правительства", "Поддержать молодые семьи, ветеранов и инвалидов" и прочие.

Рядом с митингом также собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину против закрытия доступа к морю в Батилимане.

Полиция не препятствовала собравшимся, реакции местных властей на критику митингующих пока что нет.

"Москва уже задолбала!" Жители Крыма публично восстали против оккупантов
"Москва уже задолбала!" Жители Крыма публично восстали против оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что крупнейшую нефтебазу Крыма продадут однокурснику Путина и "кассиру" Януковича. Она номинально является "одной из крупнейших в РФ".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
митинг
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Мигол Натали
Мигол Натали
Коммунисты вылезли обозу не получится разочаровать крымчян обоз ещё лет 50 трести будет зато что крымчяне зделали выбор
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Джонсон Саймон Ф.,её отец коммунист учил,вот и получилось,что получилось.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мигол Натали, грамоте где обучались?
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Я сам белорус, был в Крыму и до 2014 и сейчас. Небо и земля, люди стали жить лучше, пенсионеры людьми себя почувствовали. Всё строиться, туристов навалом. Обозреватель пишет одно дерьмо, ни один крымчанин не пожалел об уходе от украины
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Самусевич Андрей,ага белорус,который от нечего делать в три часа ночи зашёл случайно на обоз,хреново маскируетесь какцапские тролли.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Самусевич Андрей, да ну нах!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
хрена орать сами хотели в жопу мира
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