"М*скали сели жопой на Крым": разведка показала пугающие фото полуострова с высоты

В аннексированном Крыму Россия наращивает строительство оборонительных военных укреплений на админграницах и вдоль канала.

Как написал на своей странице в Facebook блогер Антон Ходза, темпы строительства впечатляют.

Он также опубликовал свежие фото, которые, по его словам, сделанные сотрудниками украинской аэроразведки.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

"Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры (дома. - Ред.) для ФСБшников и их семей. Построенные за полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. М*скали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - сказано в сообщении.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Блогер привел четыре варианта возвращения полуострова Украине:

" - Развал России - тогда военным путем вернуть Крым будет легче.

- Дипломатия - здесь хз. При живом Путине я даже не знаю, что его заставит вернуть Крым. Не Трамп-х*ямп, это точно.

- Смена власти в России путем Майдана. Но и новая власть может не захотеть вернуть краденое.

- Такая же операция как сделала Россия в 2014-м но это вообще фантастика".

Он считает, что оккупанты не будут обращать внимание на ситуацию с засухой в Крыму, поскольку полуостров для них важен лишь в роли военной базы.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Севастополе оккупанты создают проблемы двум экономическим жилам города – судоремонтному заводу "Южный Севастополь" и "Инкерманскому заводу марочных вин".