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"М*скали сели жопой на Крым": разведка показала пугающие фото полуострова с высоты

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В аннексированном Крыму Россия наращивает строительство оборонительных военных укреплений на админграницах и вдоль канала.

Как написал на своей странице в Facebook блогер Антон Ходза, темпы строительства впечатляют.

Он также опубликовал свежие фото, которые, по его словам, сделанные сотрудниками украинской аэроразведки.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

"Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры (дома. - Ред.) для ФСБшников и их семей. Построенные за полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. М*скали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - сказано в сообщении.

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facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Блогер привел четыре варианта возвращения полуострова Украине:

" - Развал России - тогда военным путем вернуть Крым будет легче.

- Дипломатия - здесь хз. При живом Путине я даже не знаю, что его заставит вернуть Крым. Не Трамп-х*ямп, это точно.

- Смена власти в России путем Майдана. Но и новая власть может не захотеть вернуть краденое.

- Такая же операция как сделала Россия в 2014-м но это вообще фантастика".

Он считает, что оккупанты не будут обращать внимание на ситуацию с засухой в Крыму, поскольку полуостров для них важен лишь в роли военной базы.

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Севастополе оккупанты создают проблемы двум экономическим жилам города – судоремонтному заводу "Южный Севастополь" и "Инкерманскому заводу марочных вин".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымРоссияфотографии
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Aleksandr
Aleksandr
Опыт бегства из Крыма у ватки богатый. Теперича да по мосту да на тройке с бубенцами...
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
это не блогер. это-быдло разжигатель, подстрекает, а вдруг сработает. и тогда быдло-укроп покосят, а он будет писать а нас за шо...
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Какой смачный подсрачник был отвешен шароварному стаду в Крыму, по прошествии четырех с половиной лет всё скулят и скулят
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Tkachenko Oleg
Tkachenko Oleg
Кастрюлев Мыкола, Ты дубина думаешь. что кто то будет разрушать Крым?Когда будете жидко обсираться. ( это скоро поверь мне) Удар на Ростов. и отвлекающий на Мацкву. и будете ползать в ногах у Эрдогана. что бы принял) История нихера не учит. Бараны)
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