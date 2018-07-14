"М*скали сели жопой на Крым": разведка показала пугающие фото полуострова с высоты

В аннексированном Крыму Россия наращивает строительство оборонительных военных укреплений на админграницах и вдоль канала.
Как написал на своей странице в Facebook блогер Антон Ходза, темпы строительства впечатляют.
Он также опубликовал свежие фото, которые, по его словам, сделанные сотрудниками украинской аэроразведки.
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
"Например, четыре многоэтажки на снимках - это хавиры (дома. - Ред.) для ФСБшников и их семей. Построенные за полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно. М*скали сели задницей на Крым и еще руками огородили - НАШЕ", - сказано в сообщении.
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Блогер привел четыре варианта возвращения полуострова Украине:
" - Развал России - тогда военным путем вернуть Крым будет легче.
- Дипломатия - здесь хз. При живом Путине я даже не знаю, что его заставит вернуть Крым. Не Трамп-х*ямп, это точно.
- Смена власти в России путем Майдана. Но и новая власть может не захотеть вернуть краденое.
- Такая же операция как сделала Россия в 2014-м но это вообще фантастика".
Он считает, что оккупанты не будут обращать внимание на ситуацию с засухой в Крыму, поскольку полуостров для них важен лишь в роли военной базы.
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Севастополе оккупанты создают проблемы двум экономическим жилам города – судоремонтному заводу "Южный Севастополь" и "Инкерманскому заводу марочных вин".
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.