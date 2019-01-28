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Морозы возвращаются: синоптики дали холодный прогноз по Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Погода в Украине 28 января будет без осадков, лишь в восточных областях ночью пройдет снег.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью в северных, центральных и Харьковской областях 11-16°, на остальной территории 5-10° мороза (на крайнем западе страны и побережье морей 1-6° мороза); днем 2-7° мороза, на севере Левобережья до 11° мороза, в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 6° тепла.

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Морозы возвращаются: синоптики дали холодный прогноз по Украине

"Укринформ"

В Киеве и области 28 января облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в столице ночью 11-13°, днем ​​3-5° мороза, по области ночью 11-16°, днем ​​2-7° мороза.

Морозы возвращаются: синоптики дали холодный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине 28 января ожидается крепкий мороз, местами температура воздуха опустится до -17 градусов.

  • Появился прогноз погоды в Украине на февраль. По данным синоптиков, последний зимний месяц будет капризным и неблагоприятным. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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