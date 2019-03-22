Морозы и снег: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украину уже со вторника, 26 марта, придет волна похолодания. Также в некоторых областях возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге для Оpinion. Температура воздуха может снизиться аж до -4 градусов.

"Со вторника, с 26 марта, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться периодическими дождями. Столбики термометров будут колебаться в дневные часы около +7 градусов, а ночью опускаться до 0… -2 градусов", — рассказала Диденко.

В дальнейшем дождей в Украине станет больше, а температура воздуха начнет снижаться.

"Похолодание коснется большинства областей. Ночью ожидается от +4 до -4 градусов, днем столбики термометров не превысят +5… +9 градусов. В ночные часы, когда температура воздуха будет приближаться к нулю градусов и ниже, возможен мокрый снег", — уточнила синоптик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, очередная волна потепления придет на выходных — 22-23 марта.

По словам народного синоптика, в первых числах апреля в Украине возможно возвращение небольших ночных заморозков, а в марте еще может пойти снег.

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