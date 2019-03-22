|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Морозы и снег: синоптик предупредила о похолодании в Украине

3.7тЧитать материал на украинском

В Украину уже со вторника, 26 марта, придет волна похолодания. Также в некоторых областях возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге для Оpinion. Температура воздуха может снизиться аж до -4 градусов.

"Со вторника, с 26 марта, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться периодическими дождями. Столбики термометров будут колебаться в дневные часы около +7 градусов, а ночью опускаться до 0… -2 градусов", — рассказала Диденко.

Новости
Пойдет снег: синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

В дальнейшем дождей в Украине станет больше, а температура воздуха начнет снижаться.

"Похолодание коснется большинства областей. Ночью ожидается от +4 до -4 градусов, днем столбики термометров не превысят +5… +9 градусов. В ночные часы, когда температура воздуха будет приближаться к нулю градусов и ниже, возможен мокрый снег", — уточнила синоптик.

Погода в Украине

Погода в Украине

Instagram alex.upravitelev

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная волна потепления придет на выходных — 22-23 марта.

По словам народного синоптика, в первых числах апреля в Украине возможно возвращение небольших ночных заморозков, а в марте еще может пойти снег.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения