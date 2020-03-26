Морозы и снег: с какой погодой Украина встретит апрель

В ближайшие три дня в Украине заметно потеплеет, однако это тепло будет очень условным, потому что весну Украина встретит с морозами и даже небольшим снегом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань.

ubr.ua

"Обширный северный антициклон под названием "Юрген" все больше смещается на восток, разворачивая воздушные потоки на восточные и юго-восточное направления, что прекращает транспортирование холода", – отметил он.

По его данным, в пятницу, 27 марта, а также на выходных, 28 и 29 марта, в Украине будет сухая и спокойная погода.

Днем воздух прогреется до 11-16 тепла, а ночью температура будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла.

Синоптик подчеркнул, что это тепло является очень условным, потому что 30 и 31 марта под снова похолодает: вернутся небольшие ночные морозы, местами возможен небольшой снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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