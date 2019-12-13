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13 декабря • обновлено в 13:07
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Море превратилось в клоаку: появились фото нового ЧП в Крыму

2.2т
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В захваченном Россией украинском Крыму произошло новое ЧП. Море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.

Об этом сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Также были опубликованы фото загрязнения воды.

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Море превратилось в клоаку: появились фото нового ЧП в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Появились фото проблемы.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Я вот на основе этой xyйни должен сделать вывод, что 1) Это в Крыму 2) Это Керчь 3) Это море 4) Это недавнее фото 5) Фото имеет отношение к тексту ?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Хо Хол, это пишут для скакуасов, они верят...
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