Море превратилось в клоаку: появились фото нового ЧП в Крыму

В захваченном Россией украинском Крыму произошло новое ЧП. Море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.

Об этом сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Также были опубликованы фото загрязнения воды.

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимку.

Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами

Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды pic.twitter.com/a8EZdcYhaE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Появились фото проблемы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!