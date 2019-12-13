Море превратилось в клоаку: появились фото нового ЧП в Крыму

В захваченном Россией украинском Крыму произошло новое ЧП. Море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.
Об этом сообщила на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Также были опубликованы фото загрязнения воды.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимку.
Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 12, 2019
Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды pic.twitter.com/a8EZdcYhaE
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за экологической катастрофы в Черном море. Появились фото проблемы.
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