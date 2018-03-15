Монетизация льгот на проезд в Украине: как это будет действовать

Кабинет министров Украины 14 марта принял решение монетизировать льготы на проезд всеми видами общественного транспорта, которые затрагивает как городские, так и пригородные и междугородные маршруты.

Монетизация льгот на проезд предусмотрена законом № 1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который был принят Верховной Радой еще 6 декабря 2016 года. Законом было предусмотрено, что порядок монетизации определяет Кабинет министров.

Как теперь будут ездить "льготники" в общественном транспорте – в материале "Обозревателя".

Как было раньше

До 2017 года проезд льготникам компенсировался из Государственного бюджета. В 2016 году на оплату проезда одного льготника были выделены лишь 47 гривен на год, все остальное выплачивалось перевозчиками со "своего кармана".

После децентрализации это право передали местным органам власти. Однако для большинства местных бюджетов – это непосильное финансовое бремя, ведь компенсировать такие расходы крайне сложно из-за незавершенного процесса децентрализации.

Часто перевозчики жаловались на несоответствие бюджетных компенсаций фактически оказанным услугам перевозчиками каждой области.

Что сейчас

Предполагается, что пассажиры-льготники будут получать определенную сумму и сами будут определять, как ее потратить. Так, принятым постановлением предусматривается, что людям будет компенсирована сумма, равная средней стоимости проезда, умноженной на 30 поездок. Что касается, граждан, которые имеют право сразу на несколько льгот, то они ежемесячно будут получать компенсацию только самой большой из них.

Таким образом, хотят поставить в равные условия тех украинцев, которые используют льготы на проезд 4 раза в день или 4 раза в месяц.

Размер выплат в течение двух месяцев должны определить областные и городские государственные администрации. Каким образом будут происходить выплаты – в наличной или безналичной форме – должна решать местная власть.

Следует отметить, что размер этих выплат не будет учитываться при расчете общего дохода семьи их получателя для всех видов социальной помощи.

Еще одним важным нюансом является и то, что для людей, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте, размеры компенсаций будут увеличены на 20%, для граждан с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются, — на 100%.

Отмечается, что монетизация не является обязательным требованием. Каким образом возмещать льготный проезд, остается прерогативой местных властей, и если они хотят продолжать возмещать льготы по оплате перевозок "по старинке", они могут не вводить монетизацию.

Как ранее сообщал "Обозреватель", стоимость проезда по концессионным платным дорогам в Украине не должна превышать цену проезда в Европе. Для Украины это 10 евроцентов.