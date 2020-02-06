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7 февраля • обновлено в 08:22
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"Моими произведениями нагло торгуют": украинский художник, который рисовал для ВСУ, отстаивает авторские права

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Украинский художник, музыкант, лидер группы "От Винта" Юрий Журавель вынужден отстаивать свои авторские права на произведения, которые он создавал в 2014 году для шевронов Самооборона Майдана, Сопротивления Капитуляции, волонтеров и добровольцев бесплатно.

Своей историей он поделился на своей странице в Facebook. "В те бурные годы я рисовал, преподавал и говорил – пользуйтесь, главное, чтобы мы победили. Главное – идея, жертвенность во имя страны, бескорыстность", – написал Журавель.

Однако позже ему пришлось защищать авторское право, когда во многих местах он начал находить в продаже различные изделия со своими иллюстрациями.

Иллюстрация Журавля

Иллюстрация Журавля

Скриншот видео

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"Сначала, я увидел в продаже большой настенный календарь с моей #Небесной_Сотней, на котором числовая сетка была сверху рисунка и одна из цифр попала на лицо моего друга Сани Храпаченка. Это меня очень огорчило. На мое замечание производителям, услышал ответ – А ты кто такой?!" – продолжил художник.

"Затем на Андреевском спуске увидел футболки с моими иллюстрациями, где старательно была затерта моя подпись, дальше начали массово появляться контрафактные ножи, обертки для паспортов, кошельки, брелки, чехлы для телефонов и др. С моими изображениями. Все это не то, чего я хотел для своих творений. Их содержание цинично искаженно до невозможности!" – возмутился Журавель.

После ряда таких ситуаций художник обратился в патентное бюро, которое начало активные действия по поиску нарушений его авторского права, распространенных в коммерческих целях.

"Подчеркну: их деятельность была направлена только на объекты, которые использовали мои работы с целью наживы! Представьте: моими произведениями нагло торгуют!" – подчеркнул Юрий.

Особое возмущение, судя по рассказу Журавля, вызвало поведение некоего Алексея Сопина, который использовал изображение его "Архангела Михаила" и "Казака с саблями" для отделки курток собственного производства, а теперь распространяет в интернете сомнительную инфомацию о нем. В ответ на замечание уполномоченное художником лицо услышало: "Ты кто такая? Я ему писал, он не отвечал, я взял. У меня нет времени и желания этим заниматься!"

Как отметил художник, дело было передано в суд и государственная исполнительная служба арестовала активы Сопина.

"Дело дошло до суда, не потому что я хотел нажиться, я просто хотел справедливости", – подытожил Журавель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавель придумал для бывшего предстоятеля УПЦ КП Филарета новый образ, изобразив его в роли "Святого Николая Украины".

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Читайте все новости по теме "Небесная Сотня" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Небесная Сотня
Персона
Юрий Журавель
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Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100!!!! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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