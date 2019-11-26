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26 ноября • обновлено в 07:52
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"Могут идти нах*й!" Сестра Сенцова сделала скандальное заявление об украинском языке

4.2т
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Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что украинский язык находится на грани вымирания.

"Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский он на грани вымирания, его надо спасать и это государственный язык", – написала она на своей странице в Facebook, чем вызвала волну возмущения у пользователей.

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Наталья Каплан

Наталья Каплан

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При этом она принялась защищать русский язык, отмечая, что это не он развязал войну на Донбассе.

"Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могут идти нах*й", – заявила Каплан.

При этом сестра Сенцова в оскорбительной форме описала некоторые слова из украинского языка. К примеру, выражение "пиріг із журавлиною" она прокомментировала так:

"Ну, вот что я могла подумать! Только то, что эти фашисты всех снегирей уже уничтожили, теперь за журавлей принялись, бедная, голодная Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года Каплан стала гражданкой Украины. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Она утверждает, что страдает от депрессии из-за того, что еще много украинцев незаконно находятся в тюрьмах России.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Комментарии
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
это правда но у власти побобники путина опг зеленского
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan, с
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Северг Олег
Северг Олег
Выродки. Очень хорошо что случилась Украина. Если бы её не было её следовало бы придумать, просто для одного того, что бы был коллектор куда можно сливать всю человеческую гниль и выбраковку. Без украины эта гниль до сих пор копытила бы мою землю...
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Человек,туп к языкам.Русский,хоть знает?Стыдища.Мне просто интересно,в какой Симферопольской школе её учили?Хочу сходить.
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