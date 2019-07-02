"Путин был бы в шоке!" Жители Крыма внезапно назвали Россию оккупантом

Жители аннексированного Крыма забили тревогу из-за возможного закрытия пляжа "Толстяк" в Севастополе. Разъяренные люди не сдерживают эмоций и уже открыто называют Россию оккупантом.

Скриншоты с возмущенными комментариями на своей странице в Twitter привел блогер под ником "Крымский бандеровец". По словам крымчан, такого беспредела не было "даже при Украине".

"Когда они нажрутся? А никогда…Ведут себя, как оккупанты", "Вот вам и камни с неба. Что еще нужно сделать, чтобы севастопольцы вышли из транса, очухались и поняли, что их где-то... И дальше продолжают глумиться!", "Судя по накалу страстей – проводись референдум сейчас, его результаты могли бы стать обескураживающими для Путина. Стало модным проклинать украинские времена – но даже тогда такого беспредела не было!" – пишут крымчане на местном форуме.

Крымчане признали Россию оккупантом Информатор

По информации издания ForPost, Минобороны России через суд требует отобрать у Севастополя от 1,65 гектара берега Черного моря. Если это произойдет, военные закроют пляж для простых людей.

Пляж "Толстяк" в Севастополе Форпост

Пляж "Толстяк" в Севастополе Форпост

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Некоторые граждане размышляют, что оккупанты скоро море заберут, такая же судьба ожидает и детские лагеря, которые "отожмут" под коттеджи и апартаменты.

Крым.На самом ватном ресурсе (Форпост) ватники Севастополя комментируют отжим ихтамнетами очередного пляжа.Оккупантов назвали оккупантами.Вспомнили,что при🇺🇦такого беспредела не было,и если бы сейчас проводился "референдум",то результат шокировал бы путина https://t.co/eKdWHlw8ee pic.twitter.com/h52uQl7r3b — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Севастополе местные жители разгневаны действиями оккупантов, которые часто перекрывают движение в центре города, что создает ужасные пробки. А в Керчи пожаловались, что при украинской власти город был намного чище, тогда как захват Россией превратил полуостров в помойку.

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