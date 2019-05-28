У нового вероятного куратора непризнании республик "ДНР" и "ЛНР" Михаила Бабича есть вполне конкретная задача.

Этого посла РФ в Беларуси Бабича выгнали из Минска из-за того, что возникли громкие скандалы по разведке и вербовке окружения президента Лукашенко, в частности его бывшего руководителя личной охраны, а сейчас фактически секретаря Совета безопасности Беларуси. Так вот, именно российское посольство в Беларуси занималось в частности внешней разведкой, и вербовкой окружения Лукашенко.

Михаил Бабич ТАСС

В основном задачей этого посла была агрессивная подготовка интеграции Белоруссии в новое Союзное государство, военную доктрину которой Путин подписал в 2018 году. Но Беларусь очень активно сопротивляется этим процессам, очевидно, что Лукашенко не хочет входить в новое государство не на своих условиях, поэтому они откладывают эти процессы.

Но, в общем, те документы, которые были подготовлены за эти годы Беларусью вместе с РФ, говорят о том, что они идут к реинкарнации какого-то новообразования вроде Советского Союза, которое будет немножко иначе развиваться.

И Россия видит в этом новом Союзном государстве Украину. И будет ли Украина туда частично заходить, или постепенно, ей не важно, они растягивают этот процесс на годы. Но если мы увидим назначение этого одиозного посла на должность куратора ОРДЛО, тем более на фоне раздачи российских паспортов украинским гражданам на тех территориях, это говорит о том, что они планируют эти территории интегрировать в Россию на своих условиях.

Сейчас они не знают, согласится Зеленский на какие-то договоренности с РФ, например, на постепенное урегулирование конфликта на условиях Кремля. Или новоизбранный президент под давлением общества и политиков не пойдет на эти договоренности, и не сдаст национальные интересы Украины, потому что именно это и предусматривают договоренности с Россией. Если этого все же не произойдет, РФ продолжит свою агрессию более широкомасштабно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!