Российская Федерация решила в ближайшее время раздать жителям "Л/ДНР" российские паспорта для того, чтобы у России появилась возможность расширить свою агрессию.

Путин отдал приказ на то, чтобы принять закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства гражданами Украины еще в прошлом году. Но речь об этом шла давно. Цель этого действа – получить законные основания для официального введения российского военного контингента для защиты "граждан России" на Донбассе.

Российская армия

Они готовят законодательную базу для расширения российской агрессии. Проект "Новороссия" провалился, из-за чего в опалу попал кремлевский идеолог и автор этого проекта Сурков. То есть говорится о том, что одна силовая группа в Кремле победила, а другая проиграла. Вот именно группа Суркова и проиграла.

В первую очередь мы должны понимать, что РФ не собирается признавать выборы президента Украины, даже соответствующий законопроект зарегистрировали. Соответственно, если в Украине будут инспирированы деструктивные действия по усилению хаоса, если российские спецслужбы смогут поднять здесь протесты, провести террористические атаки, чтобы запугать украинцев. Также благодаря пятой колонне вывести людей под видом несогласия с результатами президентских выборов, то Украине придется усилить оборону.

Возможно будут какие-то дополнительные провокации на фронте, для того, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут сказать о наличии "угрозы российским гражданам", и для их защиты они введут миротворческий контингент. Но на самом деле зайдут российские войска, которые просто наденут голубые каски, перекрасят БТРы в белый цвет, как это уже однажды было в Чехословакии.

Это может произойти достаточно скоро, это планируется уже в течение этого и следующего года.

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