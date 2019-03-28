|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Россия готовится ввести войска на Донбасс

451Читать материал на украинском

Российская Федерация решила в ближайшее время раздать жителям "Л/ДНР" российские паспорта для того, чтобы у России появилась возможность расширить свою агрессию.

Путин отдал приказ на то, чтобы принять закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства гражданами Украины еще в прошлом году. Но речь об этом шла давно. Цель этого действа – получить законные основания для официального введения российского военного контингента для защиты "граждан России" на Донбассе.

Российская армия

Российская армия

Они готовят законодательную базу для расширения российской агрессии. Проект "Новороссия" провалился, из-за чего в опалу попал кремлевский идеолог и автор этого проекта Сурков. То есть говорится о том, что одна силовая группа в Кремле победила, а другая проиграла. Вот именно группа Суркова и проиграла.

Новости
В "Л/ДНР" раздадут полупаспорта

В первую очередь мы должны понимать, что РФ не собирается признавать выборы президента Украины, даже соответствующий законопроект зарегистрировали. Соответственно, если в Украине будут инспирированы деструктивные действия по усилению хаоса, если российские спецслужбы смогут поднять здесь протесты, провести террористические атаки, чтобы запугать украинцев. Также благодаря пятой колонне вывести людей под видом несогласия с результатами президентских выборов, то Украине придется усилить оборону.

Возможно будут какие-то дополнительные провокации на фронте, для того, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут сказать о наличии "угрозы российским гражданам", и для их защиты они введут миротворческий контингент. Но на самом деле зайдут российские войска, которые просто наденут голубые каски, перекрасят БТРы в белый цвет, как это уже однажды было в Чехословакии.

Это может произойти достаточно скоро, это планируется уже в течение этого и следующего года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения