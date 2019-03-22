Что делать если Вы нашли посторонний предмет в зоне АТО или даже у себя на остановке, общественном месте и т.д.

Всегда предполагайте, что он заминирован. Часто боевики минируют детские игрушки, кошельки, пачки сигарет, компъютеры.. Иногда на мину могут бросить пригоршню монет. Не так давно начали минировать оружие, газовую трубку или ствольную коробку автомата.

Нормальные воины всегда минируют тела и брошенный транспорт. Всегда!

На войне часто нет цели убить - достаточно покалечить оторвав палец или стопу - и нет бойца. Калека выгодней, чем убитый, его нужно спасать и аккуратно нести, он вопит и плачет, деморализируя подразделение.

Другое дело теракт. Тут чаще всего целью является максимальное количество жертв. Чем больше, тем лучше.

В городе маскировать взрывное устройство будут под обьемные предметы.

Мы сейчас не трогаем смертников.

Чаще всего это будут обычные сумки, машины, коробки. Емкости которые можно нашпиговать взрывчаткой и предметами поражения: гвоздями, шайбами, металической стружкой и т.д.

Алгоритм поведения:

Рассмотрим только город.

Никогда ничего не трогайте и не поднимайте постороннего.

Если Вы обнаружили странный предмет без владельца в месте массового скопления людей, спросите окружающих чей он. Если ответа нет, то попросите всех отойти и сообщите об угрозе в полицию и людям следящим за порядком в данном месте, вахтерам, дежурным станции, охране.

Организуйте контроль за местом и предупреждайте всех об опасности до прибытия полиции или саперов.

Безопасная дистанция от предмета слишком велика, что бы достичь ее в реальности.

Убедитесь, находитесь не ближе 50 метров, желательно занижены и укрыты за крепкой стеной или металлическим столбом подальше от окон и стеклянных объектов.

Если посторонний человек просит Вас приглядеть за вещами, не стесняйтесь попросить его показать Вам содержимое. Не хочет? Скажите, что боитесь теракта. Нормальный человек ценных вещей не оставляет постороннему и с пониманием должен отнестись к просьбе. Нет, вызывайте полицию.

Теперь проблема, полиция не панацея. Последние события показали их полную не компетентность и отсутствие протоколов на такие события. Поэтому продублируйте вызов Пожарным и в МЧС.

Дождитесь приезда. Если Вас не будет, а опасность не выявлена, то Вас могут обвинить в хулиганстве. Если же Вы на месте то все ок, просто проявили бдительность.

***

Теракты сейчас захлестнули Европу. Нас же ждет, скорее, индивидуальный терор. Почему?

Я обвиняю во всех последних атаках на Европу Россию или организации с ней напрямую связанные:Игил, Хизбола, Хамаз и др. В Европе врагу не нужна лояльность населения, только договоренности с их правительством.

У нас же идет уже полноценная война и РФ не выгодно делать массовые теракты против населения, без поддержки которого ни одна армия не сможет удержать страну.

Поэтому нам скорее всего грозит индивидуальный террор против журналистов, политиков, бизнесменов, общественников, волонтеров. Особенно пророссийских или российских, но принявших украинское гражданство. Против инфраструктуры и стратегических объектов таких как ЖД пути.

Большие теракты возможны против проросийских общин.

Будьте бдительны. Враг хочет продемонстрировать полную не способность власти уберечь своих граждан, а та активно этому содействуют.

Общество должно быть готовым само себя защитить.

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