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30 января • обновлено в 19:17
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"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины

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Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал представителей ЛГБТ извращенцами и быдлом без морали и духовности, которые стали "нормальным явлением".

Он также обвинил гомосексуалистов в сокращении численности населения Украины со времен принятия независимости. Об этом Ярош резко высказался на своей странице в Facebook.

По его словам, они захватывают власть и навязывают людям "сатанистскую повестку дня". Он отметил, что современные сериалы являются неформатом, если в них нет "извращенцев".

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"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и чего поставали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", – написал Ярош.

Ярош резко высказался о представителях ЛГБТ

Ярош резко высказался о представителях ЛГБТ

Коллаж

В то же время, Ярош сказал, что он христианин, поэтому не собирается кого-либо судить и "влазить в постель". Однако он не будет молчать, когда украинскому народу навязывают "извращенство" как нормальность и перспективу.

"Украинцы, вы же понимаете, что те, кто типа "наши союзники" все делают для того, чтобы нас, на своей Богом данной земле, не осталось? Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - Украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона! Это не Геноцид?", – заявил он.

Ярош считает, что Голодомор и войны убили меньше украинцев, чем "их политика усмирения". Он предположил, что многим его публикация может не понравиться, потому что они станут на сторону "извращенцев".

"Понимаю, что фейсбук может заблокировать мою страницу за "нетолерантность" ", – добавил он.

В комментариях под постом Яроша большинство людей поддержали его мнение.

"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины
"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины
"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины
"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины
"Мир летит в ад!" Ярош выступил с жестким заявлением о катастрофе Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского и дальше "погружаться в идеи украинского национализма".

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Тег
ЛГБТ
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Комментарии
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18
Смешно
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Интересно
28
Печально
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Всем украинцам смотреть докфильм: "Обыкновенный фашизм". Может немного поумнеете. Хотя.........
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Не фанат Яроша , но тут поддерживаю. Ни одного фильма или сериала нету без этих радужных , везде пихают
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Экономика Российской Федерации, которая еще несколько лет назад находилась в кризисе из-за западных санкций, сейчас стала наиболее стабильной, чем когда-либо по многим показателям. Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на экспертов. «Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных» Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи». Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.------------------.
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