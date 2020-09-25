Минздрав Украины обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19.

Новый перечень обнародовали на сайте Минздрава 25 сентября. В "красную" зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.

Среди стран "красной" зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

В "зеленой" зоне – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

Напомним, лица, приезжающие в Украину из стран "красной" зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время Кабинет министров может принять решение об отмене полного запрета на въезд в Украину для иностранных граждан, который вступил в силу 28 августа.

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в Украине официально подтвержден 191 671 случай коронавирусной инфекции. Из них 3565 – обнаружены за прошедшие сутки.