Коронавирус в Украине: появились свежие данные о заболевших. Одна смерть

В Украине, состоянием на 14 марта, подтверждено три случая заболевания коронавирусом COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются)", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Всего в ЦОС протестировали около 500 образцов на китайский коронавирус. В Минздраве пояснили, что подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтвержден клинически и лабораторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Ранее, 13 марта стало известно о смерти 71-летней зараженной коронавирусом жительницы Радомышля в Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса в Украине.

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