Минздрав рассказал, где будут лечить украинцев с коронавирусом

По примеру Италии, украинцы с незначительными проявлениями коронавируса COVID-19 будут лечиться дома.
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Как рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пациентам с легкой формой коронавируса будут оказывать медпомощь амбулаторно, в домашней самоизоляции.
По его словам, итальянский опыт показывает, что в легкой форме болеют 80% зараженных.
Украинцы с легкой формой коронавируса будут лечиться дома
В госпитализации будут нуждаться 20% от общего числа заболевших, и эта помощь будет им оказана. Больницы для срочной эвакуации таких инфицированных уже распланированы и составлена карта.
В ближайшее время карта с больницами станет интерактивной в режиме реального времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в Украине разработали четыре сценария реагирования из-за пандемии коронавируса. Каждый из них предусматривал разное количество заболеваний.
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