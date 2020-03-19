Минздрав рассказал, где будут лечить украинцев с коронавирусом

По примеру Италии, украинцы с незначительными проявлениями коронавируса COVID-19 будут лечиться дома.

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Как рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пациентам с легкой формой коронавируса будут оказывать медпомощь амбулаторно, в домашней самоизоляции.

По его словам, итальянский опыт показывает, что в легкой форме болеют 80% зараженных.

Украинцы с легкой формой коронавируса будут лечиться дома

В госпитализации будут нуждаться 20% от общего числа заболевших, и эта помощь будет им оказана. Больницы для срочной эвакуации таких инфицированных уже распланированы и составлена карта.

В ближайшее время карта с больницами станет интерактивной в режиме реального времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в Украине разработали четыре сценария реагирования из-за пандемии коронавируса. Каждый из них предусматривал разное количество заболеваний.

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