Минздрав пригрозил наказанием частным лабораториям из-за коронавируса

Частные лаборатории Украины, которые будут делать тест на коронавирус не по форме Минздрава, рискуют остаться без лицензии.

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Такое предупреждение в ходе брифинга 20 марта сделал главный санитарный врач Украины, первый замглавы Минздрава Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что частные лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР, должны первые 5 положительных и 10 отрицательных образцов передать в Национальную референс-лабораторию, которая подтвердит правильность проведения исследований и верифицирует все образцы.

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"Они обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме, чтобы мы не пропускали ни одного случая коронавируса на территории Украины. В случае нарушения этих норм Минздрав будет инициировать отзыв лицензии на медицинскую практику, а также обращаться в компетентные органы, которые будут их проверять на соблюдение требований и технических правил, дающие им право работать в сфере лабораторной диагностики", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 20 марта заявил, что в Украину в ближайшие 48 часов доставят из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов на коронавирус. Также в страну завезут 40 тыс. экспресс-тестов.

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