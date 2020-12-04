Минздрав хочет обойтись без локдауна, но ввести жесткий карантин с начала января

В Украине намерены ввести жесткий карантин, но без локдауна с первых дней января 2021 года. До конца декабря 2020 года ужесточать карантин не будут.

Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что такой карантин должен быть минимум три недели.

"Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жест карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель", – отметил он.

Министр добавил, что в Украине с конца января и в течение февраля ожидается пик заболеваемости гриппом.

"Это сезонный пик, который происходит ежегодно. Это также приведет к большой нагрузке на нашу медицинскую систему. Именно поэтому к этому периоду необходимо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19", – пояснил глава Минздрава.

Новость обновляется...