МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Минобороны уволит большинство военных

4.2тЧитать новость на украинском

В рамках военной реформы в Министерстве обороны останется лишь определенное количество воинских должностей, тогда как остальные станут гражданскими.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минобороны Иван Руснак, передает пресс-служба министерства.

"Если изучать опыт стран Альянса, то в оборонных ведомствах, которые занимаются формированием политики в сфере обороны и вопросами обеспечения войск, почти все должности гражданские", - отметил заместитель министра.

Новости
Скандал с "Широким ланом": в Минобороне заявили о диверсии

Он добавил, что цель выполнения мероприятий, предусмотреных оборонной реформой, - повышение эффективности и реформирование Министерства обороны как органа исполнительной власти и военного управления.

"Те, кто решил остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генеральном штабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях. В то же время должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетны для тех, кто решил уволиться с военной службы", - пояснил Руснак.

Новости
Видео с секретной военной базы в Украине: в Минобороны объяснили, что это было

Напомним, ранее Минобороны уличили в махинациях с жильем военных.

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на Обозревателе.

Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Объект
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги