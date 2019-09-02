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"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

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В сети произвело фурор фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

Забавный снимок опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за час с момента публикации пост собрал 2 200 лайков, около сотни восторженных комментариев и более 150 репостов.

"Милость этого фото зашкаливает. Ничего необычного: просто суровый снайпер-спецназначенец, который без сожаления уничтожает врага, носит носки с цветным единорогом. На снимке ниже военный испытывает свою винтовку UAR10 перед выходом на передовую. От того, насколько хорошо будет работать оружие, зависит успех его работы", – подписали фото.

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Снайпер ССО ВСУ

Снайпер ССО ВСУ

Facebook "Повернись живим"

Под ним украинцы оставили множество слов поддержки и благодарности в адрес украинского защитника, оценив также его чувство юмора.

"Мимимишний снайпер", "Хвала Единорогу!", "Совсем дети. Береги вас Господь и Матерь Божья!", "Работай по-стахановски, снайпер, плодотворного дня и плодотворной ночи, доброго здоровья тебе и долгих лет жизни!", "Оберег- единорог! Безопасность превыше всего, мирного неба над головой", – пишут пользователи сети под нашумешвим фото.

"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились видео с ликвидацией террориста "ДНР" снайпером ВСУ. На нем видно, как украинский защитник ликвидирует оккупанта с расстояния 800 метров калибром пули 8,58 мм.

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Теги
Повернись живим Силы специальных операций ВС Украины
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Так его и прикопают, в носках с единорогом))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Чорный Сашко, Может быть и такой печальный финал, но вопрос не в этом. Вопрос в том , сколько нечуди уже прикопано, благодаря стараниям этого любителя фэнтези?
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Сидушов Николай
Сидушов Николай
Чорный Сашко, Думаю, что тебя намного раньше прикопают!
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