"Мимимишный снайпер": сеть взорвало забавное фото защитника Украины

В сети произвело фурор фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

Забавный снимок опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за час с момента публикации пост собрал 2 200 лайков, около сотни восторженных комментариев и более 150 репостов.

"Милость этого фото зашкаливает. Ничего необычного: просто суровый снайпер-спецназначенец, который без сожаления уничтожает врага, носит носки с цветным единорогом. На снимке ниже военный испытывает свою винтовку UAR10 перед выходом на передовую. От того, насколько хорошо будет работать оружие, зависит успех его работы", – подписали фото.

Снайпер ССО ВСУ Facebook "Повернись живим"

Под ним украинцы оставили множество слов поддержки и благодарности в адрес украинского защитника, оценив также его чувство юмора.

"Мимимишний снайпер", "Хвала Единорогу!", "Совсем дети. Береги вас Господь и Матерь Божья!", "Работай по-стахановски, снайпер, плодотворного дня и плодотворной ночи, доброго здоровья тебе и долгих лет жизни!", "Оберег- единорог! Безопасность превыше всего, мирного неба над головой", – пишут пользователи сети под нашумешвим фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились видео с ликвидацией террориста "ДНР" снайпером ВСУ. На нем видно, как украинский защитник ликвидирует оккупанта с расстояния 800 метров калибром пули 8,58 мм.

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