Микроавтобус влетел в поезд: на Львовщине случилась жуткая авария

Во Львовской области столкнулись микроавтобус с автопоездом, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления области в Facebook.

"В Стрыйский отдел полиции сегодня, 1 января, около 08.30 поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области", – отметили в полиции.

В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса и восемь пассажиров. Их доставили в больницу.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве иномарка влетела в автобусную остановку, сбив по дороге деревья и столбы.