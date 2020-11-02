"Метинвест" победил на международном конкурсе благодаря системной охране труда

В 2020 г. группа "Метинвест" первой из Украины стала лидером традиционного ежегодного конкурса IIRSM Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда. Она победила в номинации "Программа изменений года".

Как убежден менеджер по инновациям и проектам "Метинвеста" Павел Окара, победа в конкурсе стала возможной благодаря системному подходу в области охраны труда и промышленной безопасности, сообщает "Минпром". Среди финалистов 2020 г. были, в частности, такие широко известные бренды как PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East и другие.

Сообщается, что группа "Метинвест" подала заявку на конкурс в феврале 2020 г., и по результатам первого отборочного этапа вошла в финальный шорт-лист своей номинации вместе с компаниями Howdens Trade Health & Safety Team и QuinnIndustrial Holdings. А уже в финале эксперты IIRSM присудили победу именно украинскому претенденту.

Как отметили в "Метинвесте", для участия в конкурсе компания презентовала свои достижения в сфере охраны труда по состоянию на конец 2019 г., а также показала планы на будущее. Уже в процессе выбора победителей ей пришлось отвечать на дополнительные запросы от организаторов. Но оно того стоило.

По словам Окара, среди уже внедренных мер на предприятиях холдинга можно выделить создание электронной базы HSE (автоматизированного ресурса о состоянии охраны труда и здоровья на производстве) и программ оценки критических рисков, изучение и внедрение лучших мировых практик.

По большому счету, победа на этом конкурсе – это не только признание выбранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромный вес на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, чтобы внедрять изменения, делиться своим опытом и учиться у других.

Отметим, IIRSM – это независимая образовательная и благотворительная организация, весьма авторитетная в кругах специалистов, занимающихся управлением рисками в охране труда и промышленной безопасности во всем мире. Она по собственной методике изучает лучшие кейсы в разных отраслях экономики и ее признание достижений в сфере охраны труда можно сравнить, к примеру, с каннской пальмовой веткой в кинематографе. На это указывает и список компаний, подающихся на участие в данном конкурсе.