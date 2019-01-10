Метель закружит: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В Украине в четверг, 10 января, испортится погода – отдельные регионы засыплет снегом.

Так, метели ожидаются ночью в южных и местами в центральных областях, днем в большинстве областей, кроме северных, Волынской и Ривненской, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части страны – мокрый снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине Телеканал 24

Температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 5-10° (на юге 0-5°) мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 5-10° тепла.

В Киеве 10 января – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза; днем 3-5° мороза.

Отметим, что на популярных курортах Египта также становится холоднее. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура воздуха днем не превышает +20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца недели. Ожидается снег и метели.

Народные же синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.