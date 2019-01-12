Метель отступит: синоптики сообщили об улучшении погоды в Украине

В Украине в субботу, 12 января, отступят аномальные метели и погода немного улучшится.

Так, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью 10-15°, на юго-востоке 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

ТСН

В Киеве ночью – без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

На курортах Египта в последние дни потеплело. Так, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде днем ожидается до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 12 января, на юге, востоке и в центре Украины прекратятся осадки. Однако очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области.

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