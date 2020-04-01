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2 апреля • обновлено в 00:41
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Мэр Конотопа обвинил районные власти в смерти людей от коронавируса

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Конотопский район Сумской области не был готов к эпидемии коронавируса, потому что медики не были обеспечены необходимой защитой.

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Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире ObozTV. Он отметил, что в смерти двух людей виноваты и сами пациенты, потому что поздно обратились в больницу, и районная власть (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Наш район не был готов к эпидемии": мэр Конотопа назвал виновных в смерти людей

"По состоянию на вчера, у фельдшера, которая должна была отбирать образцы анализов и проводить тесты на коронавирус, не было ни одного защитного костюма. Фактически, наш Конотопский район был не готов к этой ситуации. Смерти лежат на тех людях, которые не выполнили постановления Кабинета Министров и предписания Минздрава. Этого (смертей) можно было избежать, если бы фельдшерский пункт работал нормально", – отметил Семенихин.

Также он рассказал о блокпостах в городе, об отсутствии которых он накануне упрекал районные власти. По словам Семенихина, ситуация с ними решилась только частично.

"Насколько мне известно, поставили три блокпоста, но функционируют они так себе", – сказал мэр Конотопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Конотопа, которая накануне умерла от коронавируса, так и не была внесена в официальную статистику жертв COVID-19 от Минздрава из-за неправильного отбор материала для анализа.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Очищение земли русской от xoxложепого бидла идет своим ходом))
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