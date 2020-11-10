Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом
Бондаренко сделал тест на COVID-19, и он показал положительный результат
Весной мэр Черкасс отменил карантин в городе
Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", а тот подал на президента в суд
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отрицал необходимость введения жесткого карантина в городе, заболел коронавирусом (COVID-19).
Как сообщили источники OBOZREVATEL в аппарате Черкасского городского совета, Бондаренко сделал тест в 3-й городской больнице Черкасс – результат оказался положительным.
По состоянию на 10 ноября в Черкасской области зарегистрировано 10 919 случаев коронавируса, за последние сутки болезнь подтвердили у 196 человек. Всего умерло 123 пациента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и разрешить работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
После этого министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.
Также Зеленский заявил, что "не сядет за один стол" с Бондаренко, назвав его "бандитом" и обвинив в популизме из-за нежелания соблюдать условия карантина.
Бондаренко обвинил Зеленского в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и решил обратиться в суд.