Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который отрицал необходимость введения жесткого карантина в городе, заболел коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили источники OBOZREVATEL в аппарате Черкасского городского совета, Бондаренко сделал тест в 3-й городской больнице Черкасс – результат оказался положительным.

По состоянию на 10 ноября в Черкасской области зарегистрировано 10 919 случаев коронавируса, за последние сутки болезнь подтвердили у 196 человек. Всего умерло 123 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и разрешить работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.