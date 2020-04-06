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6 апреля • обновлено в 19:42
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Меньше есть и больше спорта: Комаровский рассказал, как пережить карантин

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Для того, чтобы сохранить здоровье в период карантина, украинцам необходимо вести максимально активный образ жизни даже в домашних условиях.

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Кроме того, люди должны воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем. Об этом в эфире программы Big Money заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самое опасное – это исключить физические нагрузки. Это сейчас очень важно. Хотите-не хотите – надо любой ценой! Бегайте на месте, занимайтесь гимнастикой, смотрите комплексы. Но главное – чтобы не было гиподинамии. Убирайте в доме, двигайтесь как можно больше, танцуйте, пойте, занимайтесь любовь каждый день, можете два раза в день", – сказал он.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

"Факты"

"Тяните, все, что можете делайте. Маленьких детей можно использовать как тренажер. Их можно подымать, крутить, вертеть, ползайте с ними, играйте в активные игры", – добавил Комаровский.

Также врач акцентировал внимание на необходимости соблюдения здорового рациона питания и отказа от снятия стресса вредными привычками.

"Постарайтесь уменьшить количество жратвы по возможности. Я боюсь, что по окончании карантина вы просто не повыходите из дверей. Сейчас самый лучший способ снять стресс – это жрать и пить. Упаси вас Боже от алкоголизма! Читайте хорошие книги, поговорите с детьми, с родителями", – посоветовал он украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • также Комаровский, который в последнее время прославился раздачей множества рекомендаций украинцам в борьбе с коронавирусом, раскритиковал идею продления карантина из-за эпидемии.

  • По его словам, каждый человек на всем земном шаре "вынужден будет встретиться с коронавирусом", поскольку от него некуда деваться. Только это может произойти в разное время.

  • Кроме того, врач предупредил, что не все аппараты искусственной вентиляции легких походят для больных коронавирусом в критическом состоянии.

  • Он подчеркнул, что для реанимации тяжелых больных подходят только устройства самого высокого поколения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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