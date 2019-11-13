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13 ноября • обновлено в 15:08
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Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

1.1т
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В сети активно обсуждали бегство из Боливии в Мексику бывшего президента страны Эво Моралеса.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео с прибытие в аэропорт Моралеса.

"Решение президента Мексики спасло мне жизнь": экс-президент Боливии Эво Моралес добрался до Мехико", – подписал он запись.

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В сети шутили, что такая же участь вскоре ждет и нынешнего лидера России Владимира Путина.

"Дмитрий, как думаете, куда свалит ваш президент, когда его погонят из России, успеет ли свалить?", "А Путин куда сиганет, в Беларусь?" – писали в комментариях.

Также пользователи отмечали схожесть Моралеса с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который сбежал в Россию.

"Такой же инфантильный трус как Янукович", "А потом чартер в Россию в Ростов-на-Дону, так наверное будет", "Надо было сразу в Ростов лететь", "Мехико как Ростов лежбище жуликов-диктаторов", "Еще один Янукович", "Мехико-на-Дону", – отмечали в сети.

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Мехико-на-Дону: в сети нашли сходство Януковича с беглым президентом Боливии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес после 14 лет правления сообщил об отставке и покинул страну на самолете. Политик сделал это на фоне протестов в стране, чтобы избежать гражданской войны.

Позже сбежавший из Эво Моралес прибыл в столицу Мексики Мехико, где ему предоставили политическое убежище.

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Персона
Виктор Янукович
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Комментарии на сайте не модерированы
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Ну да, сходство очевидное. Две руки, две ноги, голова, два уха.
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