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/Общество

Медреформа в Украине: Супрун анонсировала "шоковый" период

1.7тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 2020 год будет "шоковым" для врачей в рамках медицинской реформы.

Об этом глава Минздрава сообщила в интервью изданию "Новое время".

"Следующий год будет переходным и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимание того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию", – отметила Супрун.

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Чиновник добавил, что осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья. После этого, утверждает Супрун, больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", – объяснила она.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Еспресо TV

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун сказала, что намерена продолжить работать в Украине, даже если после парламентских выборов ее сместят с занимаемой должности.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
медреформаврачимедицина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, я достаточно долго живу на свете, чтобы понимать, ЧТО значат подобные слова из уст министров… Раз уж сама Супрун заговорила о шоке, то, боюсь, простым украинцам реально мало не покажется… :( Вот же ж ёлки-палки! А ведь ещё недавно я считал, что дно уже достигнуто "реформированием" вакцинации и антитоксинов - когда корь превратилась в эпидемию, а дети начали умирать от банальных укусов гадюк - просто потому, что тупо не было сыворотки, и лечили по-старинке, гемодезом и другими солевыми растворами. Ну, тут Украине ещё повезло - гадюки не самые опасные змеи, яд у них гемолитического действия, а не нервно-паралитического, поэтому в большинстве случаев даже солёной водички хватает, чтобы человек не умер. Но при наличии специфических антитоксинов люди ВООБЩЕ не умирали бы - даже дети и старики. Я родом с Полесья, края лесов, болот и гадюк - даже при СССР смерть от укуса гадюки считалась ЧП! Умирали, да - если поздно обращались за помощью (через несколько суток, а то и через неделю, когда нога или рука уже были чёрного цвета), или если организм был очень ослаблен, но 99,9% выздоравливали! Потому что противоядие в "ягодно-грибной" сезон было в каждом ФАПе, не говоря уже о райбольницах и городах.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А... то-есть это была ещё не Европа и всё самое интересное у скакунов впереди?
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