Медреформа в Украине: Супрун анонсировала "шоковый" период

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 2020 год будет "шоковым" для врачей в рамках медицинской реформы.

Об этом глава Минздрава сообщила в интервью изданию "Новое время".

"Следующий год будет переходным и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимание того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию", – отметила Супрун.

Чиновник добавил, что осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья. После этого, утверждает Супрун, больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", – объяснила она.

Ульяна Супрун Еспресо TV

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун сказала, что намерена продолжить работать в Украине, даже если после парламентских выборов ее сместят с занимаемой должности.

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