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18 марта • обновлено в 00:29
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McDonald's в Украине закрывается: как можно сделать заказ

1.1т
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Всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что в Украине закрывается на карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook сети. Отмечается, что учреждения усиливают свои "и без того строгие стандарты качества и безопасности".

Пресс-служба сети отметила, что можно будет продолжать делать заказы через доставку или МакДрайв.

McDonald's в Украине закрывается на карантин

McDonald's в Украине закрывается на карантин

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"Безопасность и здоровье наших сотрудников и клиентов всегда на первом месте для нас. Давайте воспользуемся этим временем, чтобы заботиться и поддерживать друг друга", – добавили в McDonald's.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в Украине "Новая почта" закрыла часть своих отделений. Речь идет о пунктах, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
McDonald's
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