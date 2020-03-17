McDonald's в Украине закрывается: как можно сделать заказ

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что в Украине закрывается на карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook сети. Отмечается, что учреждения усиливают свои "и без того строгие стандарты качества и безопасности".

Пресс-служба сети отметила, что можно будет продолжать делать заказы через доставку или МакДрайв.

McDonald's в Украине закрывается на карантин History Time

"Безопасность и здоровье наших сотрудников и клиентов всегда на первом месте для нас. Давайте воспользуемся этим временем, чтобы заботиться и поддерживать друг друга", – добавили в McDonald's.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в Украине "Новая почта" закрыла часть своих отделений. Речь идет о пунктах, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!