Писательница и политический деятель Мария Матиос раскритиковала проведение вручения Шевченковской премии – высшей государственной награды в области культуры и искусства в этом году.

Как она отметила на своей странице в Facebook, президенту Владимиру Зеленскому было якобы не в силу произнести имя национального гения и собственноручно вручить высшую государственную награду тем, кто ее заслужил.

"Вчера был "винегрет" 95 квартала с участием учителя Голобородько, а не президента Украины, которому "взападло" было произнести имя национального гения и собственноручно вручить высшую государственную награду тем, кто ее заслужил! Он игриво сказал о высокой чести участвовать в этой церемонии, но у президента, очевидно, такие советники и консультанты, которым даже невдомек, что это обязанность, а не честь – собственноручно вручить диплом и нагрудный знак отличия лауреатам высшей государственной награды", – отметила Матиос.

Мария Матиос

По ее словам, раньше никогда не было такого, чтобы высшую премию от имени государства и за подписью президента Украины вручал не президент, который сидел в зале оперы.

"Такого не было, чтобы президент не упомянул даже имени Шевченко и не процитировал хотя бы одну – наиболее запоминающуюся строку, если память не способна запомнить это громовое "Та не однаково мені!". Такого не было, чтобы на вечере не звучал "реве та стогне Дніпр широкий" и "Заповіт", – возмутилась писательница.

Она напомнила, что все президенты боялись Шевченко.

"Кучма в свое время, на пике протестов "Украина без Кучмы", "нашел" себе дорогу куда-то за границу, поручив вручить премию председателю Верховной Рады, но вручение, как и положено по положению о премии, не состоялась в Национальной опере. Тогда по сценарию с праздничного концерта изъяли завещание, и зал без подсказки встал и без дирижера расколол стены оперы пением.

Страх Януковича перед украинской силой даже в первый год президентства "загнал" тогдашних лауреатов в вестибюль музея в Каневе. Впоследствии вручение премии переносили за какие-то овальные столы, неизвестно в каком помещении, затем уединялись в крошечном музее в Киеве, куда еще за Януковича забили входные двери, сделав чуть ли не "черный" ход со стороны. В прошлом году было красивейше: у самого Шевченко на Чернечей горе", – напомнила Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матиос раскритиковала позицию украинцев, которые взбунтовались против прибытия в Украину земляков, которых эвакуировали из эпицентра коронавируса – китайских городов Ухань и провинции Хубэй.

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