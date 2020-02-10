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10 февраля • обновлено в 11:40
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Массовое убийство в "ДНР", о котором никто не писал

2.8т

Будни Донецка.

Несколько дней назад в городе, на Чулковке, произошло массовое убийство, о котором почти никто не написал.

Сотрудник "МГБ ДНР" Виктор Москаленко застрелил 4 человека, а потом застрелился сам. Его жертвами стали начальник следственного отдела Калининского РУВД Роман Юдин и и заместитель начальника этого же отдела Григорий Мажерович (по другой версии фамилия - Можак), а также ещё один сотрудник "МВД ДНР" и случайный таксист. Точная причина конфликта не известна. Пишут, что все случилось по пьяни.

Массовое убийство в "ДНР", о котором никто не писал

Инцидент обсуждался в социальных сетях, имена погибших опубликовал известный ДНРовский телеграмм-канал. Но в официальных сводках и в местных СМИ - никакой информации. Только пропагандистские сюжеты о том, как плохо жить в Украине.

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Только вчера во всех мировых новостях освещалась трагедия в Тайланде, где поехавший военный застрелил 26 человек. А в Донецке пять трупов - и тишина. Раньше подобная история гремела бы на весь город, а теперь всем все равно. "Русский мир" приучил воспринимать такие случаи буднично и не считать людей.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Больные на голову. 90% украинских военнослужащих нуждаются в психологической реабилитации По словам украинского военного прокурора, еженедельно среди участников украинской карательной операции кончают с собой 2-3 человека. "Свидомый мир" приучил воспринимать такие случаи буднично и не считать людей.
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
На дэнээре люди превращаются в зомби, ой как страшно)))
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