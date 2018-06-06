Масштабный пожар в Чернобыле: появились свежие фото и видео

В сети обнародовали свежие фото и видео масштабного пожара в Чернобыльской зоне Киевской области.

На месте сейчас горит около 3 га леса и травы, однако есть риски дальнейшего распространения огня из-за порывов ветра.

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Опасность заключается в том, что очаги возгорания расположены на пути к Рыжему лесу, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя наибольшую дозу радиации.

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"Для ликвидации пожара привлекли дополнительные силы, это 15 единиц техники из всех подразделений Киевской области. Горит не лес, а трава и лесная подстилка. Верхового пожара нет на данный момент, горит именно трава", - отмечают в ГосЧС.

kyivobl.dsns.gov.ua

kyivobl.dsns.gov.ua

Также спасатели отмечают, что радиационной опасности для Киева нет:

- В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

- В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

- На промышленной площадке Чонобильськой АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

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В то же время эксперты отмечают, что существует угроза для экологии.

В комментарии OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко выразил сомнения в достоверности данных, публикуемых ГосЧС.

"Почему нет данных санстанции, экоинспекции? Какие данные? По альфа, по бета, по гамма? Можно ли этому верить? И где они брали эти нормы, в каком месте? У меня очень много вопросов к этим данным", - говорит эколог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по факту пожара ГУ НП в Киевской области уже открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Рассматривают три основные версии: самовозгорание сухой травы из-за жары, техническая причина, а также умышленный поджог.