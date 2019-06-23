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Марш равенства в Киеве: начались первые столкновения, слышен выстрел

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В Киеве на Марше Равенства "КиевПрайд", который стартовал 23 июня в 09:00, произошли первые стычки, на которых был слышен звук, напоминающий взрыв или выстрел.

По словам корреспондента OBOZREVATEL, противники мероприятия прорвались в колонну, начались небольшие столкновения, однако правоохранители сдерживали натиск и откинули их (чтобы посомтреть видео, проскролльте до конца страницы).

После инцидента колонна двинулась дальше, никто не пострадал. Во время марша был слышан хлопок со стороны парка Шевченко. Предварительно, это могла быть мощная петарда.

Марш равенства в Киеве: начались первые столкновения

В толпе люди сказали, что на акцию пришло больше 10 тысяч человек. Корреспондент уточнил, что в колонне очень тесно, потому можно точно сказать, что пришло больше пяти тысяч.

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Полиция уже провела первые задержания. В частности, правоохранители выявили девять человек, которые готовили провокации.

Марш равенства в Киеве: начались первые столкновения
Противники марша

Противники марша

"Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников – от 18 до 48 лет. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения", – сказано в сообщении.

Колонна

Колонна

Лозунг марша

Лозунг марша

"КиевПрайд"

"КиевПрайд"

Полиция

Полиция

Полиция защищает Марш Равности

Полиция защищает Марш Равности

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

Одним из пострадавших стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов. Ему понадобилась госпитализация.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой предупреждал, что 23 июня все подразделения системы Министерства внутренних дел будут задействованы в патрулировании города. На "КиевПрайд" также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

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Место
УкраинаКиев
Теги
киевпрайдЛГБТполиция
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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильной дорогой идёте! В Европу нужно идти через ж0пу...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Войну прекратить не пробовали?
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леня зе
леня зе
вопрос в задачнике:зачем все это нужно.дорои перекрыли.охраны понагнали.меньше на пид0р0в внимание обращать.а вернуть в уголовный кодекс статью за мужеложство.
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