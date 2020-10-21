Бывшая первая леди Украины, первый номер избирательного списка "Европейской Солидарности" в Киевсовет Марина Порошенко посетила инновационный парк Unit City.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", она ознакомилась с инфраструктурой локации – высокотехнологичными лабораториями, учебными и офисными кластерами, пообщалась со студентами школы предпринимательства и резидентами города.

"Все мы хотим видеть Киев действительно современной европейской столицей. Но это невозможно без качественного образования и медицины, развитой инфраструктуры, возможности трудоустройства, реализации каждого киевлянина. Unit City – это место для поддержки талантов, инноваций и современных технологий. Прекрасная площадка для развития нашей молодежи. Здесь они могут постоянно повышать уровень своих знаний, работать в современных условиях, с использованием новейших технологий и становиться более конкурентными на рынке, выстраивать сеть контактов, которые помогут развиваться как отдельным работникам, так и целым компаниям", – подчеркнула Марина Порошенко.

Кроме того, экс-первая леди отметила, что "такие инновационные города – это инвестиция в человеческий капитал, а значит – инвестиция в будущее страны".

Константин Евтушенко, управляющий партнер Unit City, рассказал, что компания развивает и создает Unit City как точку роста для всей Украины.

"Сегодня мы начали с Киева. У нас также есть Unit в Харькове. И мы строим подобный проект во Львове, строим небольшие проекты прототипы учебного и инновационного кластера в маленьких городах, значительно меньше, чем миллионники. Мы считаем, что только за счет того, что мы будем выходить на всю Украину, можно будет объединять талантливую инновационную молодежь в пределах серьезных, креативных мировых задач. Поэтому мы очень рады, что нас посещают столь уважаемые гости, обращают внимание, поддерживают нас. Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей узнали, что такое Unit City, и каким примером мы хотим быть для роста украинской экономики, инновационной и креативной индустрии", – говорит Константин Евтушенко.

Он отметил, что одна из задач проекта – чтобы украинцы не выезжали за пределы государства, чтобы в рамках отечественной инфрастуктуры они не видели разницы между Украиной и Америкой или Европой.

"Чтобы они были конкурентными и чтобы они одновременно были связаны с лучшими инновационными парками мира. Чтобы не было границ между инновациями и креативными индустриями. Чтобы все были объединены этой "инновационной ниточкой" и создавали продукт именно в Украине. Это наш ответ на отток украинских мозгов за границу", – говорит Евтушенко.

По словам Марины Порошенко, задача местной власти – создавать такие условия для предпринимательства, чтобы все процедуры были быстрыми и прозрачными, а инициативные люди имели равные возможности для реализации своих бизнес-идей.

"Уверена, что только совместными усилиями местной власти и ответственного бизнеса мы сделаем Киев действительно европейской столицей. Именно такие проекты делают Киев примером для подражания всей Украины", – говорит Марина Порошенко.

Unit City – первый в Украине инновационный парк, направленный на развитие проектов в сфере высоких технологий и креативных индустрий. А также один из крупнейших центров инноваций в Центрально-Восточной Европе, который привлекает в Украину инвесторов, партнеров и новые технологии со всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина Порошенко открыла свои любимые места в Киеве, рассказав о самых выдающихся моментах жизни, связанных с ними.