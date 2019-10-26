'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме

Украинцы бурно отреагировали на слова "Мисс Украина-2019", харьковчанки Маргариты Паши, которая назвала аннексированный Крым "принадлежащим всем людям".

Своей оценкой пользователи поделились в соцсетях, оставив ряд возмущенных комментариев.

При этом, неодобрительно прокомментировали пожелание процветания Крыму как известные блогеры и журналисты, так и рядовые граждане.

Маргарита Паша взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме uazmi.net

"То есть, следуя логике Марго, она – тоже "для всех", "общая"!? Так что: пользовать(ся) ею всем, в частности "пустить по кругу" её – очень даже естественно!?" – написал донецкий блогер Александр Чернов.

"КРЫМ - территория для ВСЕХ ЛЮДЕЙ!" (с) мисс Украина 2019 Маргарита Паша

То есть, следуя логике Марго, она - тоже "для всех", "общая"!?

Так что: пользовать(ся) ею всем, в частности "пустить по кругу" её - очень даже естественно!?😉 — Александр Чернов (@Utilizator_) October 25, 2019

"Откуда этих недоусиков столько среди "селебрити"?" – отреагировал КРЫМский бандеровец.

Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша, во время празднования Дня ООН в Украине, отвечая на вопрос журналистов, заявила, что "Крым - всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам". Откуда этих недоусиков столько среди "селебрити"? https://t.co/MyMvUZZOjq — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 25, 2019

"Еще одна мышебратка. Шел 6-й год оккупации. На билет в Ростов, в общем, вполне себе наговорила. И на звание "Мисс Россия" тоже", – возмутился Vіtаuskаs.

Еще одна "мышебратка". Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша во время празднования Дня ООН в Украине на вопрос "Чей Крым"? заявила, что Крым "принадлежит всем людям". Шел 6-й год оккупации.

На билет в Ростов, в общем, вполне себе наговорила. И на звание "мисс россия тоже" pic.twitter.com/63ERX8UInZ — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 25, 2019

"Это – диагноз", "В голове опилки", "Риторический вопрос. Если кто-то украл у вас 1 грн, чья гривня?", "Все эти королевы недалекие", "Почему они побеждают в Украине, а смотрят в РФ?", "Надеется в России бабки срубить?", "Вот вам и элита", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальное заявление Паша выдала на праздновании дня ООН. "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала она журналистам.

До этого она угодила в скандал из-за русского языка. Паша отказалась говорить на украинском, но потом объяснила это плохим самочувствием.

В сети Паше напомнили, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.

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