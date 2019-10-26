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26 октября • обновлено в 11:27
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"Пустить по кругу!" "Мисс Украина" взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме

2.1т Читать материал на украинском

Украинцы бурно отреагировали на слова "Мисс Украина-2019", харьковчанки Маргариты Паши, которая назвала аннексированный Крым "принадлежащим всем людям".

Своей оценкой пользователи поделились в соцсетях, оставив ряд возмущенных комментариев.

При этом, неодобрительно прокомментировали пожелание процветания Крыму как известные блогеры и журналисты, так и рядовые граждане.

Новости
"Мисс Украина 2019" оказалась уроженкой России

Маргарита Паша взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме

Маргарита Паша взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме

uazmi.net

"То есть, следуя логике Марго, она – тоже "для всех", "общая"!? Так что: пользовать(ся) ею всем, в частности "пустить по кругу" её – очень даже естественно!?" – написал донецкий блогер Александр Чернов.

"Откуда этих недоусиков столько среди "селебрити"?" – отреагировал КРЫМский бандеровец.

"Еще одна мышебратка. Шел 6-й год оккупации. На билет в Ростов, в общем, вполне себе наговорила. И на звание "Мисс Россия" тоже", – возмутился Vіtаuskаs.

"Это – диагноз", "В голове опилки", "Риторический вопрос. Если кто-то украл у вас 1 грн, чья гривня?", "Все эти королевы недалекие", "Почему они побеждают в Украине, а смотрят в РФ?", "Надеется в России бабки срубить?", "Вот вам и элита", – написали в комментариях.

'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме
'Пустить по кругу!' 'Мисс Украина' взбесила сеть скандальным заявлением о Крыме

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальное заявление Паша выдала на праздновании дня ООН. "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала она журналистам.

  • До этого она угодила в скандал из-за русского языка. Паша отказалась говорить на украинском, но потом объяснила это плохим самочувствием.

  • В сети Паше напомнили, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Маргарита Паша
Место
Украина
Тег
Крым
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой-то вид у нее не свежий и потасканый. А на счёт принадлежности каких-то территорий есть поговорка - сколько раз не говори слово халва во рту слаще не станет.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А что их так возмутило? Крым - для всех людей, значит и для украинцев тоже.
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Starik Nik
Starik Nik
Клон-поклонська...
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